Главные новости за 4 марта 2019 года

Порошенко уволил Гладковского и натравил на него антикоррупционеров. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил во время выступления на Совете регионального развития в Николаеве.

Синоптики пообещали, что к концу недели в Украину придет настоящая весна. К празднику 8 марта по всей Украине значительно потеплеет. Будет сухо и солнечно.

В столице произошло кровавое ДТП с арабами. На Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП с иностранцами. Тут разбился BMW 530D, в салоне которого находились пять арабов.

Шулявский мост таки отправляется на реконструкцию. Стала известна схема объезда. С субботы, 16 марта, в Киеве окончательно будет перекрыто движение транспорта по Шулявскому путепроводу из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Стала известна причина смерти Флинта из The Prodigy. Поговаривают, он был неизлечим. Фронтмен и вокалист культовой британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

В Египте откопали очень странного сфинкса. В Египте в районе каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля возле города Асуан откопали странного сфинкса. Археологи нашли тут криосфинкса – это скульптура с телом льва и головой барана.