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Шулявский мост таки отправляется на реконструкцию. Стала известна схема объезда

Шулявский мост таки отправляется на реконструкцию. Стала известна схема объезда

С субботы, 16 марта, в Киеве окончательно будет перекрыто движение транспорта по Шулявскому путепроводу из-за проведения ремонтных работ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, на время проведения реконструкции Шулявского путепровода движение транспорта будет осуществляться прилегающими улицами. Так, для организации движения установлены три временных светофора — на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы, на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной, на выезде на улицу Александра Довженко с проспекта Победы.

Одностороннее движение вводится на улицах Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова), Петра Нестерова, Гарматной (до пересечения с улицей Выборгской) и улице Выборгской.

Демонтажные работы на объекте будут начаты 17 марта.

Новый путепровод планируется завершить до конца года. Длина нового путепровода составит 158,17 м. Кроме того, согласно планам, на Шулявке обустроят велосипедные дорожки протяженностью 741 м, лево- и правоповоротные съезды, а также отремонтируют подземный переход.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2019 года стало известно, что старт работ по демонтажу «аварийного» Шулявского путепровода в Киеве запланирован на март текущего года.

Тэги: Киев, ремонт, схема, Шулявский мост, новости Украины

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