Стала известна причина смерти Флинта из The Prodigy. Поговаривают, он был неизлечим

Фронтмен и вокалист культовой британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

«Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем», — написал в Twitter основатель и автор музыки The Prodigy Лиам Хоулетт.

Как сообщает «Новое время», ранее в западных СМИ ходили слухи о болезни фронтмена The Prodigy. В частности, были опубликованы фото Флинта, сделанные в 2018 и 2019 году, из которых можно сделать вывод об онкологическом заболевании.

Как сообщала «Фраза», вокалист и фронтмен культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии утром 4 марта. Ему было 49 лет. Официальная причина смерти пока не названа.