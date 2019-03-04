В Британии по неизвестной причине умер фронтмен культовой группы The Prodigy Кит Флинт

Вокалист и фронтмен культовой британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», музыкант был обнаружен мертвым утром 4 марта в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

Как сообщает The Sun, сейчас в доме Флинта работает полиция. По ее данным, пока ничего подозрительного на месте происшествия не обнаружено. Родственники оповещены о случившемся.

Известно также, что утром понедельника кто-то позвонил в «скорую помощь» с информацией о том, что в доме находится человек без сознания. Однако прибывшие на место медики зафиксировали смерть.

Возможная причина смерти при этом пока не называется.

The Prodigy (с англ. «очарование») образовалась в 1990 году и за несколько лет из подпольной британской рэйв-группы превратилась в явление мирового масштаба. Кит Флинт встретился с сооснователем The Prodigy Лиамом Хоулеттом в ночном клубе и изначально в составе был фронтменом, танцором на сцене с узнаваемым имиджем. В 1996 году он впервые проявил себя как вокалист в композиции Firestarter.

Как сообщала «Фраза», в 2012 году The Prodigy были признаны лучшей группой, исполняющей танцевальную музыку по версии читателей журнала Mixmag, специализирующегося на новостях из мира электронной музыки.