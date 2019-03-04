В Египте откопали очень странного сфинкса

В Египте в районе каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля возле города Асуан откопали странного сфинкса. Как выяснили журналисты «Фразы», археологи нашли тут криосфинкса – это скульптура с телом льва и головой барана.

Как пишет издание Мobtada, найденного сфинкса относят к эпохе фараона Аменхотепа III, который был дедом Тутанхамона – это 1388 – 1353 (1351) годы до нашей эры.

Его нашли под обломками песчаника.

Ученые говорят «Скульптура и ее уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но по неясным причинам остались в каменоломне».

Тут же нашли высеченную из песчаника кобру, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.

Как писала «Фраза», в Египте оштрафуют десятки миллионов людей за отказ идти на выборы.

Ранее в Египте археологи раскопали «младшего брата» Сфинкса.