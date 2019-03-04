Порошенко уволил Гладковского и натравил на него антикоррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил во время выступления на Совете регионального развития в Николаеве утром 4 марта.

Как сообщает «Украинская правда», такое решение он принял через неделю после резонансного расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере и накануне публикации второй части материалов.

По словам Порошенко, он также уволил Гладковского с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

При этом глава государства подчеркнул, что его решение не является подтверждением опубликованной информации, но попыткой сделать все, чтобы создать все условия для справедливого расследования.

Он также заявил, что поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить заседание по деятельности «Укроборонпрома», а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на «і».

Как сообщала «Фраза», 25 февраля 2019 года журналисты проекта Bihus.info сообщили, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

На следующий день Главдковский инициировал приостановку своих полномочий.