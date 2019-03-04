Трагедия на Полтавщине: катаясь на тракторе, погиб ребенок

В воскресенье, 4 марта, в селе Рясское (Полтавская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут погиб восьмилетний мальчик.

Как сообщает местная полиция, ребенок погиб, катаясь на тракторе.

Правоохранители сообщают, что, не удержавшись, малыш упал, в результате чего получил смертельные травмы и скончался на месте.

Известно, что трактором управлял двадцативосьмилетний парень.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в Киеве 6-летнего ребенка едва не убило апельсином.

Ранее на Тернопольщине утонул маленький мальчик.