Патриарх Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения украинского церковного вопроса

Константинопольский Патриархат не намерен обсуждать украинский церковный вопрос на всеправославном уровне. Как выяснили журналисты «Фразы», это следует из ответа Патриарха Варфоломея на письмо Антиохийского Патриарха Иоанна.

Письмо было опубликовано в пятницу на официальный сайт РПЦ, сообщает «Интерфакс-Религия».

«После того, когда четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора (на Крите в 2016 году - ИФ), чему нет оправданий, и Ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом», - говорится в письме Варфоломея.

Глава Константинопольской Церкви заверяет, что вмешался в церковные дела Украины, движимый «любовью и самопожертвованием», при этом «без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола», а также «следуя церковной традиции и канонам».

Созвать всеправославный форум по украинскому вопросу первым предложил Патриарх Кирилл ещё 31 августа на встрече с Патриархом Варфоломеем. Позже эту идею поддержали, кроме Антиохийского патриархата, Польская, Сербская, Кипрская, Румынская Церкви и Церковь Чешских земель и Словакии.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербская Православная Церковь озвучила официальную позицию по церковной ситуации в Украине.

