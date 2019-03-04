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Синоптики пообещали, что к концу недели в Украину придет настоящая весна

Синоптики пообещали, что к концу недели в Украину придет настоящая весна

К празднику 8 марта по всей Украине значительно потеплеет. Как выяснили журналисты «Фразы», будет сухо и солнечно.

Такой прогноз погоды дает Гидрометцентр.

Синоптики говорят, что к концу недели в Украину придет настоящая весна.

Воздух в большинстве областей страны прогреется до 11-15 градусов днем. Лишь на востоке будет чуть прохладнее – до 9-11.

Ночью по стране потеплеет 4-8 градусов тепла. Прохладнее будет на юго-востоке – до 1-3 мороза.

В Киеве будет по-весеннему тепло. Правда, в ближайшие пару дней ожидаются осадки, но к выходным потеплеет до 13-15 градусов днем, и 3-5 ночью.

Как писала «Фраза», в столице установлен уникальный температурный рекорд.

Тэги: общество, погода, весна, погодные условия, новости Украины

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