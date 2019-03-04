Ученые рассказали о невероятной пользе помидоров

Ученые рассказали о пользе употребления помидоров. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из университета Тафтса в США.

Как цитирует их издание MedicalXpress, оказалось, что помидоры снижают риски развития жировой болезни печени и онкологии.

Дело в том, что томаты содержат вещество ликопин. Этот каротиноидный пигмент определяет цвет плодов помидоров, арбузов и других растений.

При этом, как говорят ученые, в человеческом организме ликопин выполняет антиоксидантную функцию.

Опыты проходили на мышах: им вводили канцероген, а также кормили жирами. Одна группа мышей получала томатный порошок, богатый ликопином, а другая – нет.

Выяснилось, что данное вещество «повышает уровень полезной микрофлоры, увеличивая ее разнообразие, предотвращая рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление». Отмечается, что также «снижалась вероятность жировой болезни печени и рака».

По словам ученых, усваиваться ликопину помогают витамины Е и С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна, которые есть в помидорах.

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