Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Израиле разгорелся скандал из-за дорогущих билетов на «Евровидение»

В Израиле разгорелся скандал из-за дорогущих билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение-2019» в Тель-Авиве из-за «нарушений и дефектов». Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как они зафиксировали «неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж».

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственный израильский телеканал KAN, в ходе расследования выяснилось, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и журналистам. В частности, билетные преференции получили ведущие «Евровидения» Эреза Тал и Асси Азар.

По данным Министерства внутренней безопасности Израиля, есть информация о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам. Расследование сложившейся ситуации взял под личный контроль министр внутренний безопасности и стратегического планирования Гилад Эрдан.

Отметим, что стоимость билетов на финал «Евровидения» достигает 490 евро. При этом цены были снижены после того, как любители музыки раскритиковали организаторов за их завышение.

Продажа билетов началась 28 февраля на одном из израильских порталов. Первая партия билетов была раскуплена буквально за несколько минут.

Как сообщала «Фраза», 13 мая 2018 года в «Евровидении» одержала победу 25-летняя певица от Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy».

13 сентября организаторы конкурса сообщили, что городом проведения конкурса станет Тель-Авив. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал назначен на 18 мая.

В начале 2019 года израильская вещательная компания KAN и Европейский вещательный союз представили логотип конкурса. Он представляет из себя три треугольника, образующие звезду.

Напомним, украинский общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на конкурс «Евровидение-2019», решил не посылать в этом году участника от Украины, так как никто из кандидатов не согласился на условия, предложенные организатором.

Тэги: Евровидение, Израиль, конкурс, песня, культура, Тель-Авив, билеты

Комментарии

Статьи

04.03.19 08:51

Воруйте миллиардами. За это вам точно ничего не будет

Автор: Александр Карпец

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Дайджест

В Украине стартуют выплаты субсидий «живыми» деньгами: как получить
01.03.19 16:51

В Украине стартуют выплаты субсидий «живыми» деньгами: как получить

Автор: «Сегодня»

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве фура смяла легковушку – пострадали пять человек

В Киеве фура смяла легковушку – пострадали пять человек
04.03.19 08:29
1088
Последние новости
04.03.19 10:12

В Израиле разгорелся скандал из-за дорогущих билетов на «Евровидение»
04.03.19 10:02

Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
04.03.19 09:37

Ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян
04.03.19 09:28

На Тернопольщине утонул маленький мальчик
04.03.19 09:08

На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей
04.03.19 08:59

В столице произошло кровавое ДТП с арабами
04.03.19 08:39

В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции
Фото и Видео
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
Будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту
На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей
На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей
В столице произошло кровавое ДТП с арабами
В столице произошло кровавое ДТП с арабами
В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции
В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции
В Киеве фура смяла легковушку – пострадали пять человек
В Киеве фура смяла легковушку – пострадали пять человек
На фотографиях группы Дятлова «засветился» весьма интересный субъект
На фотографиях группы Дятлова «засветился» весьма интересный субъект
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Киеве в лесополосе нашли убитого ребенка
В Киеве в лесополосе нашли убитого ребенка
В Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами
В Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами
Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии
Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.