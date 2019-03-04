В Израиле разгорелся скандал из-за дорогущих билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение-2019» в Тель-Авиве из-за «нарушений и дефектов». Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как они зафиксировали «неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж».

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственный израильский телеканал KAN, в ходе расследования выяснилось, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и журналистам. В частности, билетные преференции получили ведущие «Евровидения» Эреза Тал и Асси Азар.

По данным Министерства внутренней безопасности Израиля, есть информация о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам. Расследование сложившейся ситуации взял под личный контроль министр внутренний безопасности и стратегического планирования Гилад Эрдан.

Отметим, что стоимость билетов на финал «Евровидения» достигает 490 евро. При этом цены были снижены после того, как любители музыки раскритиковали организаторов за их завышение.

Продажа билетов началась 28 февраля на одном из израильских порталов. Первая партия билетов была раскуплена буквально за несколько минут.

Как сообщала «Фраза», 13 мая 2018 года в «Евровидении» одержала победу 25-летняя певица от Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy».

13 сентября организаторы конкурса сообщили, что городом проведения конкурса станет Тель-Авив. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал назначен на 18 мая.

В начале 2019 года израильская вещательная компания KAN и Европейский вещательный союз представили логотип конкурса. Он представляет из себя три треугольника, образующие звезду.

Напомним, украинский общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на конкурс «Евровидение-2019», решил не посылать в этом году участника от Украины, так как никто из кандидатов не согласился на условия, предложенные организатором.