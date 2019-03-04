Ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался на орбите к Международной космической станции. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе NASA.

В частности, как сообщается, 2 марта корабль присоединился к американскому модулю станции Harmony с закрытыми люками. Скоро их планируется открыть.

В этот раз это был непилотируемый полет. На борту корабля находился лишь манекен «Рипли», названный в честь героини фантастического фильма «Чужие». В его скафандре были установлены специальные датчики, которые помогут собрать информацию для подготовки пилотируемого полета.

Помимо основной цели в виде проверки работы различных систем и оборудования, корабль также доставил на МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. На орбите корабль пробудет 5 дней, посл чего запланировано его приводнение в Атлантическом океане. Оттуда его заберет спасательное судно.

Миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability, предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет американского государственного агентства NASA закончился 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, при стыковке Crew Dragon на российском сегменте станции прозвучал сигнал тревоги. Изначально предполагалось, что произошла поломка системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», находящейся в модуле «Звезда». Однако позднее выяснилось, что это было ложное срабатывание. Сирена могла прозвучать из-за изменения конфигурации станции после стыковки.

Как сообщала «Фраза», 11 января 2019 года Илон Маск показал первое реальное фото нового космического корабля Starship, сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенная для полетов на Луну и Марс, а также для часовых поездок в любую точку Земли. Потенциально полеты с помощью ракеты Starship будет дешевле обходиться компании, потому что ее можно использовать несколько раз и за один полет она способна перевозить около 100 тонн груза.

24 января тестовый образец ракеты разрушил сильный ветер. Тогда же в десятый раз успешно стартовала многоразовая суборбитальная туристическая система New Shepard, компании компания Blue Origin, состоящая из ракеты и корабля, который позволяет доставлять людей на высоту более 100 километров.