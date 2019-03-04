На Тернопольщине утонул маленький мальчик

В воскресенье, 3 марта, в селе Смыковцы (Тернопольская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут утонул ребенок.

Как сообщает полиция, малыш пропал, когда его родители были заняты по хозяйству.

Обнаружив, что ребенок исчез, на его поиски бросились родные.

Тело мальчика нашли в местной реке.

Сообщается, что прибывшие медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

Как писала «Фраза», на Днепре спасли двух незадачливых рыбаков.

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