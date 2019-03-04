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Главные новости за 2-3 марта 2019 года

Главные новости за 2-3 марта 2019 года

Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс. Известный спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным. Чтобы встретиться друг с другом ‒ бойцам необходимо одержать еще по одной победе.

Под Одессой молодой парень застрелил бабушку с внуком. В селе Крыжановка Одесской области произошло двойное убийство. Женщину-пенсионерку и ее внука лишили жизни из корыстных побуждений.

В Греции задержали россиянина, внесенного в базу «Миротворца». В афинском аэропорту греческая полиция задержала гражданина РФ, специалиста в области энергетики Евгения Калинина. К «дельцу» времен Януковича есть интерес со стороны украинских правоохранительных органов.

В Ивано-Франковске скончался актер сериалов «Роксолана» и «Девять жизней Нестора Махно». На 66-м году жизни, в Ивано-Франковске скончался Народный артист Украины Сергей Романюк. О смерти актера театра и кино сообщило местное издание «Галичина».

В Харькове ревнивый подросток зарезал 14-летнюю девочку. В Харькове совершено зверское убийство несовершеннолетней. Девчонка лишилась жизни из-за ревности экс-бойфренда.

Немецкий зонд HP3 впервые пробурил поверхность Марса. Немецкий космический зонд HP3 начал работать в рамках программы InSight на поверхности Марса и уже добился первых успехов. Аппарат смог пробурить марианский грунт.

Врачи назвали причину смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, скончавшийся в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге, имел серьезные проблемы со здоровьем. Об этом российским СМИ рассказали источники в медицинских кругах.

Разработчик «Новичка» рассказал, почему Скрипалям удалось выжить после покушения. Советский и российский ученый Вил Мирзаянов, который в свое время участвовал в разработке нервно-паралитического яда «Новичок», объяснил, почему жертвы химической атаки ‒ Сергей и Юлия Скрипали ‒ остались живы. К счастливому стечению обстоятельств привела небрежность террористов.

Тэги: Виктор Янукович, убийство, общество, Харьков, мир, зарезал, Марс, наука, Греция, бокс, Нобелевская премия, Одесская область, спорт, девочка, Александр Поветкин, бабушка, Ивано-Франковск, яд, Александр Усик, миротворец, народный артист Украины, Сергей Скрипаль

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