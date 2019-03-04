Главные новости за 2-3 марта 2019 года

Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс. Известный спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным. Чтобы встретиться друг с другом ‒ бойцам необходимо одержать еще по одной победе.

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В Греции задержали россиянина, внесенного в базу «Миротворца». В афинском аэропорту греческая полиция задержала гражданина РФ, специалиста в области энергетики Евгения Калинина. К «дельцу» времен Януковича есть интерес со стороны украинских правоохранительных органов.

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