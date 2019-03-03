Во Львове трагически погиб молодой киевлянин

В ночь со 2 на 3 марта во Львове трагически погиб 21-летний житель Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой парень в темное время суток решил прогуляться по железнодорожным путям.

Как передает пресс-центр нацполиции Львовской области, тело молодого человека обнаружили на железнодорожном полотне в районе улицы Курмановича. На место ЧП немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, киевлянин погиб в течение ночи ночи в результате наезда неизвестного поезда.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону.

Ранее в Киеве парень погиб под колесами поезда. Машинистом был его отец.