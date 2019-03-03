В Ивано-Франковске скончался актер сериалов «Роксолана» и «Девять жизней Нестора Махно»

В воскресенье, 3 марта, на 66-м году жизни, в Ивано-Франковске скончался Народный артист Украины Сергей Романюк. Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти актера театра и кино сообщило местное издание «Галичина».

Сергей Дмитриевич Романюк родился в 1953 году в городе Кривой Рог. В 1973 году окончил студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко. С 1972 года работал актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Помимо театра много снимался в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: «Роксолана», «Возвращение Мухтара», «Черная Рада», «День рождения буржуя», «Мамай», «Владыка Андрей», «Иван Сила» и «Девять жизней Нестора Махно», где он сыграл яркую роль помещика Данилевского.

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