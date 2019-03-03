В Харькове ревнивый подросток зарезал 14-летнюю девочку

В субботу вечером, 2 марта, в Харькове было совершено зверское убийство несовершеннолетней. Как выяснили журналисты «Фразы», девчонка лишилась жизни из-за ревности экс-бойфренда.

Как передает пресс-центр харьковской областной полиции, окровавленное тело 14-летней девочки обнаружили прохожие на улице Набережной. По предварительным данным, ребенку нанесли около 10 ножевых ранений по разным частям тела.

Сообщается, что по «горячим следам» полицейским удалось установить личность злоумышленника, которого и задержали в тот же вечер. Им оказался 16-летний экс-возлюбленный погибшей.

По словам юного убийцы, во время встречи между ним и жертвой возник спор из-за ее новых отношений, во время которого он не выдержал и схватился за нож. Осознав, что натворил, парень взял телефон убитой и убежал к товарищу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленнику грозит ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

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