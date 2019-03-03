Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс

Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс

Известный спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы встретиться друг с другом ‒ бойцам необходимо одержать еще по одной победе.

Как передает «Корреспондент», в интервью каналу iFL TV Эдди Хирн сообщил, что российская сторона попросила сперва провести промежуточный бой, а только потом ‒ поединок с Усиком.

По словам Эдди Хирна, Александр Усик и Александр Поветкин таки выйдут в ринг 18 мая в Чикаго, но против разных соперников. Россиянину приготовили бой с американцем Майклом Хантером, а украинец может дебютировать в супертяжах в поединке против камерунца Карлоса Такама.

И при условии обоюдных побед очная схватка между Усиком и Поветкиным состоится в конце 2019 года.

Как писала «Фраза», команда Усика бросила вызов «Русскому Витязю». Теперь главное, чтобы тот не испугался.

Ранее промоутер рассказал, как заставить Джошуа драться с Усиком уже в этом году.

Тэги: Украина, общество, Россия, мир, Чикаго, чемпион, бокс, боксер, WBA, WBC, спорт, Александр Поветкин, поединок, Александр Усик, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.03.19 10:10

Фильм «Сможете ли вы меня простить?»: исповедь невидимки

Автор: Анастасия Лях

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Дайджест

В Украине стартуют выплаты субсидий «живыми» деньгами: как получить
01.03.19 16:51

В Украине стартуют выплаты субсидий «живыми» деньгами: как получить

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 2-3 марта 2019 года

Главные новости за 2-3 марта 2019 года
03.03.19 19:08
Последние новости
03.03.19 19:08

Главные новости за 2-3 марта 2019 года
03.03.19 18:52

Во Львове трагически погиб молодой киевлянин
03.03.19 16:37

В Ивано-Франковске скончался актер сериалов «Роксолана» и «Девять жизней Нестора Махно»
03.03.19 15:15

В Харькове ревнивый подросток зарезал 14-летнюю девочку
03.03.19 14:11

Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс
03.03.19 12:13

Под Одессой молодой парень застрелил бабушку с внуком
02.03.19 22:02

В Греции задержали россиянина, внесенного в базу «Миротворца»
Фото и Видео
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Харькове взорвался автомобиль ‒ есть жертвы
В Киеве в лесополосе нашли убитого ребенка
В Киеве в лесополосе нашли убитого ребенка
В Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами
В Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами
Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии
Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии
В Запорожье бойцовский пес набросился на своего хозяина
В Запорожье бойцовский пес набросился на своего хозяина
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Киеве совершено нападение на Злату Огневич
В Киеве совершено нападение на Злату Огневич
Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов
Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов
В России школьников поили компотом с червями
В России школьников поили компотом с червями
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.