Промоутер подтвердил, что Усик и Поветкин выйдут в ринг 18 мая. Но есть нюанс

Известный спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным. Как выяснили журналисты «Фразы», чтобы встретиться друг с другом ‒ бойцам необходимо одержать еще по одной победе.

Как передает «Корреспондент», в интервью каналу iFL TV Эдди Хирн сообщил, что российская сторона попросила сперва провести промежуточный бой, а только потом ‒ поединок с Усиком.

По словам Эдди Хирна, Александр Усик и Александр Поветкин таки выйдут в ринг 18 мая в Чикаго, но против разных соперников. Россиянину приготовили бой с американцем Майклом Хантером, а украинец может дебютировать в супертяжах в поединке против камерунца Карлоса Такама.

И при условии обоюдных побед очная схватка между Усиком и Поветкиным состоится в конце 2019 года.

Как писала «Фраза», команда Усика бросила вызов «Русскому Витязю». Теперь главное, чтобы тот не испугался.

Ранее промоутер рассказал, как заставить Джошуа драться с Усиком уже в этом году.