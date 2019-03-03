Под Одессой молодой парень застрелил бабушку с внуком

В селе Крыжановка Одесской области произошло двойное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», женщину-пенсионерку и ее внука лишили жизни из корыстных побуждений.

Как передает издание «Корреспондент» со ссылкой на начальника одесской областной полиции Дмитрия Головина, молодого человека задержали в поселке Котовского, буквально через несколько часов после того, как он двумя выстрелами в голову убил двоих человек.

По словам правоохранителя, целю злоумышленника стали банковская карточка и мобильный телефон, принадлежавшие бабушке.

Дмитрий Головин выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия. За содеянное убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине подросток изнасиловал несовершеннолетнюю и убил ее бабушку.

Ранее под Киевом грабители захватили в заложники детей и их бабушку.