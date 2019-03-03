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В Греции задержали россиянина, внесенного в базу «Миротворца»

В афинском аэропорту греческая полиция задержала гражданина РФ, специалиста в области энергетики Евгения Калинина. Как выяснили журналисты «Фразы», к «дельцу» есть интерес со стороны украинских правоохранительных органов.

Как передают российские СМИ, адвокат россиянина Яннис Рахиотис рассказал журналистам, что Калинина задержали 28 февраля по запросу Украины. В настоящее время он находится под арестом, а греческие правоохранители ожидают, когда будут доставлены украинские документы об экстрадиции.

По словам адвоката, Евгений Калинин находился в Греции в служебной командировке. В Украине его обвиняют в нарушении налогового законодательства, однако защитник называет это дело политическим, поскольку его клиент поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича и находится в базе сайте «Миротворец».

Как известно, Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-BP Коммерс» в Украине.

Как писала «Фраза», российские СМИ рапортуют о задержании в Москве беглого экс-нардепа, который рассказывал, как дал Луценко крупную взятку.

Ранее Россия отпустила экс-нардепа, которого Украина разыскивает по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Тэги: Виктор Янукович, Украина, общество, гражданин, Россия, мир, налогообложение, россияне, задержание, Греция, экстрадиция, новости Украины

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