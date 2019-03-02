Немецкий зонд HP3 впервые пробурил поверхность Марса

Немецкий космический зонд HP3 начал работать в рамках программы InSight на поверхности Марса и уже добился первых успехов. Как выяснили журналисты «Фразы», аппарат смог пробурить марианский грунт.

Как передает DW со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики (DLR), за первые четыре часа работы устройство произвело около 4 тысяч ударов по поверхности Красной планеты, углубившись на расстояние от 18 до 50 сантиметров.

По мнению научного руководителя эксперимента HP3 Тильмана Шпона, зонд, по-видимому, наткнулся на камень, после чего наклонился примерно на 15 градусов и таким образом смог «обойти» препятствие.

Сообщается, что после периода охлаждения ученые намерены начать второй этап работы зонда, который также продлится четыре часа. В ближайшие недели зонд с дистанционным управлением продвинется на пять метров вглубь с целью измерения температуры и теплопроводности марсианского грунта. Эти данные позволят лучше понимать возникновение и развитие поверхности, похожей на Землю.

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