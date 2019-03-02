Врачи назвали причину смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, скончавшийся в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге, имел серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом российским СМИ рассказали источники в медицинских кругах.

Как передает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Российской академии наук Олега Чугунова, смерть ученого наступила в результате острой сердечно-легочной недостаточности.

В свою очередь издание «Интерфакс» сообщает, что ученый длительное время болел, а в ноябре прошлого года был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт.

Жорес Иванович Алферов родился в Витебске в 1930 году. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

В 2000-м году получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Занимал должность вице-президента РАН с 1991 до 2017 года. Являлся иностранным членом Национальной академии наук США (с 1990 года) и Национальной инженерной академии США (1990), Корейской академии наук и технологий (1995), иностранным членом Китайской академии наук, Польской академии наук (1988), членом Академий наук Республики Беларусь (1995), Молдавии (2000), Болгарской АН (2001), Азербайджана (2004), почетным членом Национальной академии наук Армении (2011).