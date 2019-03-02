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Разработчик «Новичка» рассказал, почему Скрипалям удалось выжить после покушения

Разработчик «Новичка» рассказал, почему Скрипалям удалось выжить после покушения

Советский и российский ученый Вил Мирзаянов, который в свое время участвовал в разработке нервно-паралитического яда «Новичок», объяснил, почему жертвы химической атаки ‒ Сергей и Юлия Скрипали ‒ остались живы. Как выяснили журналисты «Фразы», к счастливому стечению обстоятельств привела небрежность террористов.

Как написал Вил Мирзаянов на своей странице в Facebook, судя по схеме флакончика, который использовали «туристы» из РФ, в верхней части флакончика находился изолированный отсек, где, по словам английских специалистов, и находился пресловутый «Новичок».

По его мнению, для безопасного провоза флакончика был использован вариант «бинарного оружия» ‒ в верхней изолированной части емкости находился не чистый агент «Новичка», а всего лишь один из компонентов для его экспресс-синтеза.

Перед разбрызгиванием нужно было протолкнуть иглу через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик для полного и быстрого получения яда.

«Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации «Новичка». Таким образом на дверную ручку была нанесена отностительно низкая, т.е. нелетальная концентрация «Новичка», ‒ написал ученый.

В свою очередь, когда флакончик нашла британка Дон Стерджесс, реакция синтеза «Новичка» уже должна была завершиться полностью, поэтому женщина и погибла.

Как писала «Фраза», британские правоохранители рассказали, кто и каким образом пытался отравить Скрипалей.

Ранее сообщалось, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Тэги: жертвы, общество, мир, дочь, покушение, химическое оружие, ученый, яд, террористы, Духи, разработчики, Сергей Скрипаль

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