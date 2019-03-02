В Киеве 6-летнего ребенка едва не убило апельсином

В Оболонском районе Киева произошел резонансный инцидент, в результате которого пострадал 6-летний ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», на голову малыша с большой высоты упал «южный» фрукт.

Как передает «Киев Оперативный», ЧП произошло на улице Северной, 2, где с верхних этажей многоэтажного дома выбросили апельсин.

Сообщается, что ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По словам матери, фрукт «вылетел» из окна девятого или восьмого этажа.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. За причинение вреда здоровью ребенка горе-жильцам грозит уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», в Киеве веселая игра отца с годовалым малышом закончилась печально.

Ранее в Киеве малолетний ребенок прямо на улице получил пулю в глаз.