Бацька Лукашенко рассказал, почему до сих пор не признал аннексию Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил «непонятливым», почему он не признал Крым территорией России. Как выяснили журналисты «Фразы», белорусский Бацька не привык «шататься из стороны в сторону».

Как передает «Реал», на пресс-конференции Александр Григорьевич рассказал журналистам, что когда распался Советский Союз, он вместе с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным подписал документ, в котором все стороны определили границы стран и Крым как часть Украины. Пэтому-то президент Беларуси и не может менять свою точку зрения.

Глава государства призвал смотреть дальше текущего момента и понимать, что по сути ничего не изменится, если Беларусь признает Крым российским.

По его словам, это в России стало бы новостью вечера, а на следующий день об этом уже и забудут. В Беларуси же народ скажет, что пять лет эту тему не трогали, зачем сейчас лезть и признавать...

«А в Украине скажут: Лукашенко ‒ собака, и плюнут в меня», ‒ резюмировал Александр Лукашенко.

Как писала «Фраза», Александр Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине.

Ранее бацька Лукашенко вышел в эфир на сборе урожая после слухов об инсульте.