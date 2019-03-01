В Ровно трагически погиб известный активист-АТОшник

В пятницу ночью, 1 марта, в Ровно произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», авария унесла жизнь известного общественного деятеля.

Как передает издание «Корреспондент», 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение на перекрестке с круговым движением улиц Ленокомбинатовская ‒ Костромская ‒ Гагарина.

Сообщается, что от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По данным СМИ, жертвой ДТП стал Андрей Берташ, занимавший должность руководителя союза участников АТО «Горынь».

Как писала «Фраза», под Киевом ветеран АТО подорвался на гранате в собственной квартире.

Ранее ветеран АТО сфотографировался на фоне российского флага после победы сборной РФ на ЧМ-2018.