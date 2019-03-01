СМИ: Порошенко находится в «пограничном состоянии», – психиатр

Президент Украины Петр Порошенко страдает пограничным психическим расстройствам личности. Подтверждением для этого служит ряд событий, произошедших с главой украинского государства последнее время. Об этом, как сообщает FromUA со ссылкой на Аргументум, заявил известный отечественный психиатр, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько.

По мнению доктора, в действиях Президента прослеживаются все признаки внутренней эмоциональной нестабильности, которые отражаются на его отношениях с окружающими.

«Пограничное расстройство — это сбой в системе логического восприятия себя, а потом других людей. Сейчас мы видим, что Петр Порошенко переживает конфликты психологического характера с окружающей средой. Он вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален, местами — даже недееспособен. Примером этому случай в Запорожье, когда Президент внезапно сорвал с головы девушки шапку. Или, когда он ущипнул за нос мужчину, проходя сквозь толпу», — отмечает Сергей Шепетько, сообщает издание.

Профессор отметил, что ситуация в Червонограде, когда Петр Порошенко оскорбил со сцены местного жителя, также свидетельствует о комплексе расстройств невротического уровня.

«Психические расстройства, которые определяют пограничные состояния, выражаются в целом комплексе невротических расстройств. Это могут быть повышенная раздражительность, навязчивые состояния, вегетативные дисфункции, астения. У Петра Порошенко просыпается садистская черта „пограничника“: ответить на обиду, отомстить, заставить жалеть и раскаиваться», — добавил психиатр.

Причинами такого состояния доктор называет сахарный диабет и инсулинозависимость Президента. На фоне стресса болезнь может давать осложнения, связанные с психическими расстройствами.

«Тревога и стресс дестабилизируют людей с таким диагнозом. Часто у больных сахарным диабетом случаются резкие перепады настроения, вспыльчивость, гневливость. Их трудно назвать здоровыми людьми», — добавил Шепотько.

По его словам, опасно игнорировать пограничное расстройство. «Многие думают, что смогут перебороть болезненные проявления самостоятельно, чтобы не обращаться за помощью к докторам, но нельзя так обесценивать серьезную проблему», — заключил Шепетько, передает FromUA.