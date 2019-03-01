Главные новости за 1 марта 2019 года

«Против застроек»: активисты захватили колонный зал Киевсовета. Сотни активистов захватили колонный зал Киевсовета. Люди протестуют против застройки города.

Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов. Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Сделал это лидер партии «Самопоміч» в пользу другого претендента на пост главы государства – экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине. Об этом он поведал представителям СМИ на брифинге.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине с начала следующей недели. С начала следующей недели, 4-6 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом заявили в Гидрометцентре.

На Землю совсем скоро может рухнуть старая советская космическая станция. В ближайшее время на нашу планету может рухнуть старая советская исследовательская станция, предназначенная для изучения Венеры, но так и не сумевшая покинуть орбиту Земли. По прогнозам ученых, наиболее вероятной датой этого является конец 2019-го – начало 2020-го года.

Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии. В американской Калифорнии случилось ЧП: несколько городков на севере штата затопила Русская река (Russian River). Некоторые местные жители передвигаются теперь на лодках.