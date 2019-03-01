Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине с начала следующей недели

С начала следующей недели, 4-6 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, осадки пройдут по всей территории страны кроме южных и части восточных областей.

При этом по Украине продолжится потепление. По стране днем воздух прогреется до 7-12 градусов днем. На юге может потеплеть до плюс 14. Ночью на западе Украины будет до 4-7 тепла, а на юге до 4-6. В остальных регионах ночью будет от минус 1 до 3-4 тепла.

В Киеве днем ожидается до 8-12 тепла, а ночью температура поднимется до пары градусов тепла. Ожидаются осадки.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали украинцам о погоде в первые дни весны.

Ранее в столице был установлен уникальный температурный рекорд.