Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой

СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой

Народный депутат Украины из фракции «Самопоміч», секретарь парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая занимается лоббированием «Энергоатома» в интересах российского бизнеса. Как сообщают «Экономические новости», об этом пишет украинский партнер The Financial Times деловая газета «Капитал».

В расследовании сообщается, что народная избранница систематически требует для «Энергоатома» повышения тариф на отпуск электроэнергии, ссылаясь на хроническое недофинансирование атомного монополиста.

«Требует повысить для „Энергоатома“ тариф на отпуск электроэнергии, поскольку „хронически недофинансируются статьи модернизации и повышения безопасности, продления срока службы, ремонтных работ и эксплуатационных затрат“, и стыдливо умалчивает о продолжающихся в компании тендерных махинациях с участием фирм-„прокладок“, приводящих к тому, что итоговые суммы тендеров оказывают существенно выше изначально заявляемых», — пишет издание.

Автор материала связывает активность Войцицкой в сфере атомной энергетики с бизнес-интересами ее супруга, работающего в компании Baker McKenzie — CIS, Ltd..

«Есть у „Энергоатома“ и серьезный интерес в скорейшем запуске проекта „Энергетический Мост: Украина — ЕС“, предусматривающего увеличение объемов поставок электроэнергии, производимой в Украине, в страны Евросоюза. На первом этапе осуществить это планируется за счет 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС, в последующем — за счет достройки 3-го и 4-го энергоблоков станции. Заниматься строительством должна будет чешская компания Skoda JS a.s. Для реализации данного проекта создан консорциум, одним из участников которого является американская компания Westinghouse Electric — та самая, что поставляет ядерное топливо для украинских АЭС. Он имеет давнего партнера (в т.ч. по сопровождению и лоббированию различных проектов) в лице Baker McKenzie», — сообщает «Капитал».

Утверждается, что конечным выгодополучателем схемы Войцицкой является российский «Газпромбанк», находящийся под американскими санкциями из-за российской агрессии в Украине.

«Все бы ничего, вот только Skoda JS полностью принадлежит... российскому ОАО „Объединенные машиностроительные заводы“, 85% которого, в свою очередь, владеет „Газпромбанк“. В 2014 году попавший под американские санкции из-за российской агрессии в Украине. С 2016 года те же санкции применены и к Skoda JS. Получается, народный депутат Войцицкая активно лоббирует интересы страны-агрессора. Вот такой у нее патриотизм...», — заключает издание.

Тэги:

Комментарии

Статьи

01.03.19 09:27

Российские дроны на Донбассе. Часть 2. «Форпост»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Дайджест

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий «военный» скандал, в котором фигурирует Россия
28.02.19 16:19

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий «военный» скандал, в котором фигурирует Россия

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине

Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
01.03.19 14:17
635
Последние новости
01.03.19 15:57

В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
01.03.19 15:44

СМИ: Порошенко находится в «пограничном состоянии», – психиатр
01.03.19 15:22

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине с начала следующей недели
01.03.19 14:42

В Киеве совершено нападение на Злату Огневич
01.03.19 14:17

Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
01.03.19 14:03

СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой
01.03.19 13:50

Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов
Фото и Видео
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма
В Киеве совершено нападение на Злату Огневич
В Киеве совершено нападение на Злату Огневич
Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине
Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов
Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов
В России школьников поили компотом с червями
В России школьников поили компотом с червями
Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» экстренно госпитализирован с обширным инсультом
Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» экстренно госпитализирован с обширным инсультом
В Днепре прямо на ходу начала разваливаться маршрутка
В Днепре прямо на ходу начала разваливаться маршрутка
В столице произошло несколько кровавых ДТП (18+)
В столице произошло несколько кровавых ДТП (18+)
В Киеве произошло ДТП с машиной «скорой помощи»: есть погибшие
В Киеве произошло ДТП с машиной «скорой помощи»: есть погибшие
Журналисты вскрыли предвыборные махинации Тимошенко
Журналисты вскрыли предвыборные махинации Тимошенко
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.