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На Землю совсем скоро может рухнуть старая советская космическая станция

На Землю совсем скоро может рухнуть старая советская космическая станция

В ближайшее время на нашу планету может рухнуть старая советская исследовательская станция, предназначенная для изучения Венеры, но так и не сумевшая покинуть орбиту Земли. Как выяснили журналисты «Фразы», по прогнозам ученых, наиболее вероятной датой этого является конец 2019-го — начало 2020-го года.

Объект имеет массу 495 килограмм и из-за трения об атмосферу постоянно теряет высоту, сообщает «Обозреватель».

При этом ученые по-разному оценивают возможную степень сохранности целостности станции при приближении к Земле. По мнению одних, от нее останется одна болванка. Другие же утверждают, что она развалится на крупные части. Но есть и такие, которые считают, что объект долетит до Земли практически целиком.

СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» 31 марта 1972 года при помощи ракеты-носителя «Молния-М». «Космос-482» был аппаратом-близнецом станции «Венера-8», которая была запущена четырьмя днями ранее.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале декабря 2018 года ученые показали, как вращается «самый опасный» для Земли астероид.

Тэги: общество, СССР, мир, Земля, космос, наука, космическая станция

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