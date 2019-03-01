Епифаний рассказал, при каких условиях может допустить геев и лесбиянок к причастию

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) рассказал, что готов допустить представителей ЛГБТ к таинству причастия, если они «покаются в своих грехах, если исправят свои ошибки». Как выяснили журналисты «Фразы», он отметил, что ПЦУ является непоколебимой в этом вопросе, ведь «Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром».

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на BBC.

«Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть способ жизни, который несовместим с христианскими взглядами. Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета Церквей, и в этом вопросе мы являемся непреклонными. Потому что мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как Церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах», — сказал Епифаний.

Ранее «Фраза» сообщала, что Епифаний ожидает, что в течение года все три лавры УПЦ перейдут в ПЦУ.