«Против застроек»: активисты захватили колонный зал Киевсовета

В пятницу, 1 марта, сотни активистов захватили колонный зал Киевсовета. Как выяснили журналисты «Фразы», люди протестуют против застройки города.

Как пишут «Вести», люди заняли часть здания мэрии Киева.

Активисты говорят: «Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятников и другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения департамента градостроительства и архитектуры КГГА».

Люди говорят, что «установлено немало таких фактов и возбуждены соответствующие уголовные дела, однако фигуранты этих дел продолжают работать в департаменте и наживаться на уничтожении Киева».

Как писала «Фраза», стало известно, как изменятся правила парковки в Киеве.

Сообщалось, что в Киеве появятся скверы имени Павла Шеремета и Муслима Магомаева.