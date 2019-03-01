Как оказалось, недосыпание может привести к слабоумию

Ученые заявили, что недосыпание может привести к слабоумию и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из медицинского центра Рочестерского университета.

Как цитирует их издание Daily Mail, опасно спасть менее восьми часов в сутки.

Ученые заявляют: «Качественный сон имеет решающее значение для работы нашего мозга, а недостаточный или неглубокий сон влияет на процесс самоочищения головного мозга».

Исследователи пояснили, что из-за недосыпания «в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при слабоумии и болезни Альцгеймера».

Как писала «Фраза», ученые выяснили, что недосыпание может привести к инсульту.

Ранее медики рассказали о страшных последствиях недосыпания для школьников.