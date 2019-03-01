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Врачи назвали диету для борьбы с раком кожи

Врачи назвали диету для борьбы с раком кожи

Ученые рассказали, какие продукты нужно употреблять для борьбы с раком кожи при иммунотерапии. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты онкологического центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета и института Паркера в США.

Как передает портал ААСR, врачи выяснили, что для борьбы с онкологией поможет диета, богатая пищевыми волокнами.

В своих экспериментах ученые наблюдали за 113 людьми, у которых была обнаружена меланома.

По словам исследователей, «положительный эффект от иммунотерапии чаще наблюдался у тех людей, которые употребляли в пищу большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием пищевых волокон».

Ученые отмечают, что без данной диеты лечение проходило хуже.

Как известно, иммунотерапия представляет собой новейший метод лечения рака с помощью антител. Американец Джеймс Аллисон и японец Тасуко Хондзе получили за него Нобелевскую премию по медицине 2018 года.

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.

Ранее кардиологи назвали главную причину рака сердца.

Тэги: США, ученые, медицина, онколог, здоровье, мир, рак, диета, врачи

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