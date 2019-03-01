Ученые пояснили, почему старикам нужно побыстрее выключить телевизор

Ученые доказали, что старикам вредно смотреть телевизор. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из университетского колледжа Лондона.

Как пишет издание Scientific Reports, они установили, что смотреть телевизор более трех часов в день – вредно. Подобное времяпрепровождения приводит к снижению остроты памяти и цепкости ума.

В эксперименте принимали более 3,5 тысяч пожилых британцев, за которым наблюдали шесть лет.

Людей поделили на группы. В одну входили те, кто практически не смотрел телевизор, проводя за этим занятием менее 2,5 часов, в другую – старики, которые смотрели ТВ до семи часов в день, и в третью – люди, смотревшие телевизор более семи часов.

Добровольцы проходили тесты на память и смекалку.

Ученые говорят: «Память и сообразительность ухудшились у тех, кто смотрел телевизор более трех часов в день». По их словам, «в среднем когнитивные способности этих людей стали на 32% хуже, чем у тех, кто не смотрел ТВ».

У заядлых любителей телевизора все было катастрофически плохо: их острота памяти и смекалка снизились почти в два раза.

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