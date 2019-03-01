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Умер четырехкратный обладатель «Оскара» композитор Андре Превин

Умер четырехкратный обладатель «Оскара» композитор Андре Превин

В США на 90-м году жизни скончался легендарный композитор Андре Превин. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер у себя дома в Нью-Йорке на Манхэттене.

О смерти композитора накануне сообщили американские СМИ.

Андре Превин родился в 1929 году в Берлине в семье евреев-эмигрантов из России. В 1937 году он вместе с родителями бежал во Францию, а в 1941 году – в США, где спустя два года получил американское гражданство.

Композитор известен своими работами в кино, за которые четыре раза получал премию «Оскар». Были отмечены такие картины: «Жижи» (1958 год), «Порги и Бесс» (1959 год), Irma la Douce (1963 год) и «Моя прекрасная леди» (1964 год).

Также Андре Превин как дирижер возглавлял Хьюстонский симфонический оркестр (1967-1969 годы), Лондонский симфонический оркестр (1969-1979 годы), Питсбургский симфонический оркестр (1976-1984 годы), Лос-Анджелесский филармонический оркестр (1985-1989 годы), Королевский филармонический оркестр (1985-1991 годы) и Филармонический оркестр Осло (2002-2006 годы).

Как писала «Фраза», в Киеве скончался известный украинский журналист.

Ранее в Питере умер популярный певец, родившийся в Николаеве.

Тэги: США, мир, композитор, кино, Оскар, музыка, культура

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