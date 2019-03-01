Путин наградил орденом Народного артиста Украины, выступавшего против российской агрессии

Президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и исполнителю собственных произведений Михаилу Жванецкому. Как выяснили журналисты «Фразы», главу государства не смутил тот факт, что популярный сатирик выступал против территориальной экспансии России.

Как передают российские СМИ, Михаил Жванецкий награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Михаил Михайлович Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году сатирик удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус и в России. Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в «белый список» исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии.

Михаил Жванецкий написал такие произведения, как «Любовь (коротко)», «В Греческом зале», «Моя Одесса» и «Южное лето (читать на Севере)».

Как писала «Фраза», в Москве скончался культовый российский писатель, выступавший против аннексии Крыма.

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