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В Харькове ледяная глыба обрушилась прямо на людей

В Харькове ледяная глыба обрушилась прямо на людей

Во вторник, 26 февраля, в Харькове с крыши одного из домов упал большой кусок льда. Как выяснили журналисты «Фразы», глыба «приземлилась» прямо на головы двоих прохожих.

Как передает отдел коммуникации харьковской областной полиции, инцидент произошел приблизительно в 14-30 на улице Пушкинской. В результате обрушения льда 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили черепно-мозговые и другие травмы.

Сообщается, что потерпевшие были экстренно госпитализированы, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В свою очередь, полиция внесла информацию об инциденте в реестр досудебных расследований и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины («служебная халатность»). Вину коммунальщиков предстоит установить следствию.

Как писала «Фраза», в Полтавской области сосулька едва не убила маленькую девочку.

Ранее в Кременчуге огромная сосулька пробила череп подростку.

Тэги: травма, общество, уголовное дело, Харьков, улица, госпитализация, люди, лед, дом, обрушение, регионы, коммунальщики, сосулька, новости Украины

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