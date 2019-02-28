Аккурат перед выборами из фракции Порошенко сбежали сразу три депутата

Фракцию «Блок Петра Порошенко» решили покинуть сразу три депутата Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное событие произошло за месяц до президентских выборов.

Как передают «Известия», народные избранники Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук написали заявления о выходе из фракции.

По словам Залищук, она не видит смысла и возможности состоять во фракции, после того как СМИ обнародовали информацию о масштабных хищениях в украинской армии.

В свою очередь, Мустафа Найем, являвшийся одним из вдохновителей Евромайдана, назвал свой выход из блока сугубо формальной процедурой.

«Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили», ‒ заявил парламентарий.

Как писала «Фраза», одиозный депутат от «Блока Порошенко» попал в серьезное ДТП.

Позднее в сети появилось видео момента столкновения фуры с автомобилем депутата Лещенко.