Гладковский прокомментировал «кабздец» Зеленского и опроверг обвинения в свой адрес

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский отрицает обвинения, которые были озвучены в программе «Наші гроші» относительно организации его сыном контрабанды запчастей оружия из РФ. Об этом Гладковский сказал в эфире телеканала ZIK, пишут Украинские новости.

«Я стал жертвой нелепостей и информационной провокации... Это абсолютно наглая ложь, где подают информацию якобы из анонимных источников. Моя реакция, как любого человека — это требование справедливости. Я отреагировал мгновенно, обратившись в органы с требованием расследовать этот случай», — заявил Олег Гладковский.

Также Гладковский объяснил, что во избежание обвинений в давлении на правоохранительные органы, он уже написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей заместителя секретаря СНБО.

Кроме того, его удивляет позиция некоторых кандидатов в президенты, которые начали активно комментировать непроверенную и неподтвержденную информацию как доказанный факт. «Люди, которые не видели военное производство, готовы нам давать советы, каким образом ремонтировать танки и производить боевые машины... А когда говорим о предвыборных комментариях, это в некоторых случаях и недопустимо. Может господин Зеленский научит нас, как собирать танки?» — заявил Гладковский.

Напомним, 25 февраля в программе «Наші гроші» со ссылкой на анонимные источники была озвучена информация о якобы участии сына первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского в схемах контрабанды комплектующих для военной техники из РФ по завышенным ценам.