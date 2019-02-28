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Главные новости за 28 февраля 2019 года

Главные новости за 28 февраля 2019 года

Организаторы Евровидения «с грустью» отреагировали на отказ Украины принимать участие в конкурсе. Организаторы песенного конкурса Евровидение, который пройдет в этом году в Израиле, отреагировали на отказ Украины брать в нем участие. Заявление опубликовал Европейский вещательный союз. В сообщении Европейского вещательного союза говорится: «С грустью EBU может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины проинформировала, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение не участвовать в конкурсе Евровидение 2019 года».

Украину могут оштрафовать после отказа ехать на Евровидение в Израиль. После отказа Украины ехать на песенный конкурс Евровидение в Израиле нашу страну могут оштрафовать. Об этом в эфире «Прямого» сказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова. Обсуждая контракт, который отказалась подписывать певица Maruv, она заявила, что «в контракте с участником Евровидения от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски, мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди».

Армейский скандал: на Ровенщине инвалида детства отправили служить и он сразу же угодил в госпиталь. В Ровенской области 26-летнего Богдана Шевчука, который в связи с тем, что является инвалидом детства, негоден к службе, во время осеннего призыва забрали в армию. Уже через несколько дней он оказался в госпитале. «В Острожском районном военкомате мои документы (медсправки, направления) взял майор Иван Якубенко. Глянул на них, как на ненужную бумажку, и сказал, что завтра я должен явиться на пересыльный пункт в с. Здолбица. Он добавил, что если я не явлюсь, буду считаться уклонистом. Когда я попытался возразить, он сказал: „Щенок, закрой рот, иначе я тебе тут устрою. Чтобы завтра был на месте!“» — рассказал Шевчук.

В Киеве гранатой взорвали автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали. Сегодня, 28 февраля, в Киеве на Оболони на улице Героев Сталинграда, 24А прогремел взрыв. Неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi с номерными знаками KA 7777 AH. Пострадал водитель иномарки, который был экстренно госпитализирован.

В Днепре малолетки поиздевались над стариком (18+). Жуткий случай произошел в Днепре, где малолетки поиздевались над пенсионером. Видео «геройства» учеников местной 135-й школы попало в сеть. Школьники напали на старика — обзывали его и угрожали ему. Как видно на кадрах, пенсионер был с палочкой и с трудом передвигался. На него напали мальчики и девочки.

Украина договорилась изучать Луну вместе с американцами. Украина будет помогать NASA изучать Луну — уже есть первая договоренность по данному проекту. Об этом в «Фейсбуке» сообщает наше посольство в США. В сообщении говорится, что на встрече украинского посла Валерия Чалого и администратора NASA Джима Бриденштайна была достигнута договоренность «о подготовке к подписанию межправительственного «Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях».

Названа причина крушения поезда в Каире. Причиной крушения и возгорания поезда в столице Египта Каире стала ссора между двумя машинистами. Следствие установило, что машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу. Издания Time уточняет, что ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта.

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно. Лидеры двух стран так и не сумели договориться о денуклеаризации. Встреча проходила в отеле Sofitel Legend Metropole. Планировалось, что саммит продлится весь день четверга, 28 февраля, однако Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место встречи раньше, еще с утра по киевскому времени.

Тэги: автомобиль, Киев, Украина, общество, граната, происшествие, Евровидение, мир, Днепр, транспорт, скандал, наука, армия, новости Украины

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