В Луцке три тысячи православных вышли на молитвенное стояние к стенам ОГА

В Луцке напротив здания ОГА 28 февраля прошло общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным подсчетам на молитву собралось около трех тысяч жители Волынского края.

Главы области на месте не оказалось, и ему было передано Обращение от имени священнослужителей и верующих Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Многотысячное молитвенное стояние возглавили митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Православные волыняне совершили чтение акафистов Пресвятой Богородицы, в течение нескольких часов возносили молитвы к Господу и всем святым за Украину и мир в государстве, за благополучие родного края, за власть и войско.

«К сожалению, православные жители Волыни так и не дождались председателя Волынской областной государственной администрации. Как им сообщили, его на месте не оказалось. Зато к собравшимся вышли представители областного отдела культуры, заслушали обращение верующих к руководству власти, получив письмо, обещали его передать адресатам: председателю ОГА Савченко и председателю областного совета Палице», - рассказали в УПЦ.

Жители Волынского края обратились к чиновникам с требованием повлиять на критическую ситуацию, сложившуюся на некоторых приходах Украинской Православной Церкви в населенных пунктах Волыни.

«К большому сожалению, на территории районов, входящих в состав Владимир-Волынской и особенно Волынской епархии Украинской Православной Церкви, во время захватов наших храмов были зафиксированы вопиющие случаи разжигания религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, нападений на священнослужителей и мирян», - говорится в обращении верующих УПЦ.

Отмечается, что, в том числе представителями власти, грубо нарушается принятый законопроект № 4128-д, который призван регулировать процессы, связанные с изменением юрисдикции приходов.

«Более того, представители местных советов активно участвуют в «переходах», ставя печати сельсовета на «протоколы собраний прихожан», игнорируя результаты проведенных законно собраний религиозных общин. В наиболее впечатляющих инцидентах представители местной власти лично нападают на храмы УПЦ и срезают с них замки, часто - в присутствии правоохранителей», - сообщается далее.

Выразив возмущение данным фактам, община Украинской Православной Церкви в Волынской области - епископат, клирики, монашествующие, верующие - поставили ряд требований:

«Остановить беспредел, вернуть уважение граждан к законодательству Украины в религиозной плоскости; привлечь к ответственности чиновников РГА, руководителей органов местного самоуправления, которые осуществляют грубое вмешательство в религиозные дела, обманывают людей, лично участвуют в захватах храмов УПЦ; прекратить акты агрессии в отношении монастырей и храмов УПЦ в области, правоохранителям обратить внимание на выполнение их прямых обязанностей и прекратить преступную бездеятельность в случаях, когда нападающие откровенно бьют людей, пользуясь их беззащитностью, часто - слабостью и почтенным возрастом; перевести решение межконфессиональных вопросов в законную форму; прекратить тенденциозное закрытия наших приходов, которые законно действовали на территориях государственных и коммунальных учреждений и заведений; вернуть нашим общинам доступ к нашим храмам, которые остаются заблокированными или захваченными».

Наконец подчеркивается, что игнорирование этих требований будет считаться умышленным нарушением прав человека и ухудшением критической ситуации в межконфессиональных отношениях в области.

Ранее «Фраза» сообщала, что Винницкая ОГА пригрозила отключить электричество и отопление в епархиях УПЦ.

