Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Луцке три тысячи православных вышли на молитвенное стояние к стенам ОГА

В Луцке три тысячи православных вышли на молитвенное стояние к стенам ОГА

В Луцке напротив здания ОГА 28 февраля прошло общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным подсчетам на молитву собралось около трех тысяч жители Волынского края.

Главы области на месте не оказалось, и ему было передано Обращение от имени священнослужителей и верующих Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Многотысячное молитвенное стояние возглавили митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Православные волыняне совершили чтение акафистов Пресвятой Богородицы, в течение нескольких часов возносили молитвы к Господу и всем святым за Украину и мир в государстве, за благополучие родного края, за власть и войско.

«К сожалению, православные жители Волыни так и не дождались председателя Волынской областной государственной администрации. Как им сообщили, его на месте не оказалось. Зато к собравшимся вышли представители областного отдела культуры, заслушали обращение верующих к руководству власти, получив письмо, обещали его передать адресатам: председателю ОГА Савченко и председателю областного совета Палице», - рассказали в УПЦ.

Жители Волынского края обратились к чиновникам с требованием повлиять на критическую ситуацию, сложившуюся на некоторых приходах Украинской Православной Церкви в населенных пунктах Волыни.

«К большому сожалению, на территории районов, входящих в состав Владимир-Волынской и особенно Волынской епархии Украинской Православной Церкви, во время захватов наших храмов были зафиксированы вопиющие случаи разжигания религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, нападений на священнослужителей и мирян», - говорится в обращении верующих УПЦ.

Отмечается, что, в том числе представителями власти, грубо нарушается принятый законопроект № 4128-д, который призван регулировать процессы, связанные с изменением юрисдикции приходов.

«Более того, представители местных советов активно участвуют в «переходах», ставя печати сельсовета на «протоколы собраний прихожан», игнорируя результаты проведенных законно собраний религиозных общин. В наиболее впечатляющих инцидентах представители местной власти лично нападают на храмы УПЦ и срезают с них замки, часто - в присутствии правоохранителей», - сообщается далее.

Выразив возмущение данным фактам, община Украинской Православной Церкви в Волынской области - епископат, клирики, монашествующие, верующие - поставили ряд требований:

«Остановить беспредел, вернуть уважение граждан к законодательству Украины в религиозной плоскости; привлечь к ответственности чиновников РГА, руководителей органов местного самоуправления, которые осуществляют грубое вмешательство в религиозные дела, обманывают людей, лично участвуют в захватах храмов УПЦ; прекратить акты агрессии в отношении монастырей и храмов УПЦ в области, правоохранителям обратить внимание на выполнение их прямых обязанностей и прекратить преступную бездеятельность в случаях, когда нападающие откровенно бьют людей, пользуясь их беззащитностью, часто - слабостью и почтенным возрастом; перевести решение межконфессиональных вопросов в законную форму; прекратить тенденциозное закрытия наших приходов, которые законно действовали на территориях государственных и коммунальных учреждений и заведений; вернуть нашим общинам доступ к нашим храмам, которые остаются заблокированными или захваченными».

Наконец подчеркивается, что игнорирование этих требований будет считаться умышленным нарушением прав человека и ухудшением критической ситуации в межконфессиональных отношениях в области.

Ранее «Фраза» сообщала, что Винницкая ОГА пригрозила отключить электричество и отопление в епархиях УПЦ.
 

Тэги: общество, Луцк, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
28.02.19 09:29
523
Последние новости
28.02.19 16:10

В Луцке три тысячи православных вышли на молитвенное стояние к стенам ОГА
28.02.19 15:59

В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея
28.02.19 15:18

В Киеве мужчина подхватил ботулизм, съев консервы из супермаркета
28.02.19 14:48

В Подмосковье самолет рухнул на жилой дом
28.02.19 14:44

Предстоятель Сирийской Церкви осудил вмешательство украинских властей в дела Церкви и поддержал УПЦ
28.02.19 14:14

На Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик
28.02.19 13:59

Ученые заявили, что за последние полвека акулы стали чаще нападать на людей
Фото и Видео
В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея
В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея
В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея
В квартиру киевлян по вентиляции пробралась... змея
В Подмосковье самолет рухнул на жилой дом
В Подмосковье самолет рухнул на жилой дом
На Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик
На Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик
В Киеве гранатой взорвали автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали
В Киеве гранатой взорвали автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали
В Днепре малолетки поиздевались над стариком (18+)
В Днепре малолетки поиздевались над стариком (18+)
Украину могут оштрафовать после отказа ехать на Евровидение в Израиль
Украину могут оштрафовать после отказа ехать на Евровидение в Израиль
Армейский скандал: на Ровенщине инвалида детства отправили служить и он сразу же угодил в госпиталь
Армейский скандал: на Ровенщине инвалида детства отправили служить и он сразу же угодил в госпиталь
На окраине Киева трагически погиб молодой боец Нацгавардии (18+)
На окраине Киева трагически погиб молодой боец Нацгавардии (18+)
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

27.02.19 09:27

Антикоррупционный суд: предвыборные понты для приезжих

Автор: Александр Карпец

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Из жизни депутата – «передовика и патриота»
28.02.19 13:49

Из жизни депутата – «передовика и патриота»

Автор: Дмитрий Товстенко, «Капитал»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.