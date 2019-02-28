В Киеве мужчина подхватил ботулизм, съев консервы из супермаркета

В Киеве мужчина заболел ботулизмом, поев консервы, купленные в супермаркете. Как выяснили журналисты «Фразы», его уже госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4.

Как сообщает главное управление Госпотребслужбы столицы, сейчас в магазине, где были куплены опасные консервы, идет проверка.

Отравление произошло 25 февраля, после чего мужчину госпитализировали и ввели ему ботулинический гепатогенный антитоксин.

Сообщается, что мужчина ел консервы «шпроты горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения».

Их также ели еще два человека – их наблюдают врачи.

Как писала «Фраза», в Киеве шестилетний мальчик скушал вяленого карася и заболел ботулизмом.

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