Предстоятель Сирийской Церкви осудил вмешательство украинских властей в дела Церкви и поддержал УПЦ

Предстоятель Сирийской Ортодоксальной Церкви Святейший Патриарх Мар Игнатий Ефрем II выразил глубокую обеспокоенность тяжелыми невзгодами, выпавшими на долю православных верующих в Украине, а также масштабами насилия, которому они подвергаются. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в послании Сирийского Патриарха Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Мы вспоминали темные страницы церковной истории, когда верующие вынуждены были платить дорогой ценой за возможность защищать истинную веру и святое Предание и учение Церкви, — отметил Патриарх Игнатий Ефрем II, обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви. — Основываясь на нашем сирийском опыте, мы можем свидетельствовать о том, что политика, скрывающаяся под маской религии, уничтожила национальное устройство Сирии. Внешнее вмешательство в процесс урегулирования внутренних разногласий оказалось пагубным для Сирии и, к сожалению, будет иметь те же последствия для Украины».

Патриарх Сирийской Ортодоксальной Церкви выразил солидарность «со всеми прихожанами, подвергаемыми притеснениям и гонениям за веру и верность своей Церкви».

«Вы, Ваше Святейшество, а также наши братья священнослужители и все возлюбленные сыны и дочери Христовы в Украине будете в наших мыслях и наших молитвах», — заявил Святейшему Патриарху Кириллу Предстоятель Сирийской Ортодоксальной Церкви.

«Верим, что Бог не оставит Свою Церковь и что предстательством Матери Божией украинский кризис будет разрешен мирным путем», — заключил Патриарх Мар Игнатий Ефрем II.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербская Православная Церковь озвучила официальную позицию по церковной ситуации в Украине.