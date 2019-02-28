В Издательстве Федорова появилась необычная «Трещина»

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило книгу Игоря Павлюка «Трещина». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии [email protected]

В аннотации к книге говорится: «Трещина есть то, что в обычном понимании ассоциируется с расколом, разломом, разрывом. Иное — в мире поэзии. Здесь трещина — это высвобождение энергии, подсознательной и сверхсознательной, прорыв за пределы языка, выход в бесконечное. Недаром о поэте говорят, что, если он талантлив, то заставляет звучать слово выше слов. А о хорошем поэтическом переводе говорят, что он пытается передать на втором языке то, что замалчивает язык первый. Вашему вниманию предлагаются русские переводы украинской лирики Игоря Павлюка — безусловного мастера литературно-философских трещин и швов, обвалов и полетов. Эта книга — для тех, кто не боится заглянуть в бездну, зияющую за трещиной, или, как говорит сам Игорь Павлюк, взойти по „вертикали глубины“...».