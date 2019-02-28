На Харьковщине повесилась девочка

В городке Купянск Харьковской области повесилась семнадцатилетняя девушка. Как выяснили журналисты «Фразы», она училась в местном колледже.

По данным полиции, ее тело обнаружили вечером среды, 27 февраля.

Труп увидел местный житель, гулявший с собакой рядом с речушкой – девочка повесилась на высоковольтной вышке. Рядом нашли ее тетради.

Полиция выяснила, что за день до трагедии девочке стало плохо на занятиях, ей предложили вызвать «скорую помощь», но она отказалась и ушла с занятий.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины как «самоубийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии».

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