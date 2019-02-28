Ученые заявили, что за последние полвека акулы стали чаще нападать на людей

Акулы стали чаще нападать на людей. Как выяснили журналисты «Фразы», такая тенденция наблюдается в последние пятьдесят лет.

Как пишет издание PLoS One, к таким выводам пришли исследователи из университета Луизианы в Батон-Руже (США).

По их словам, особенно участились случаи атак акул на южном побережье Австралии и на востоке США.

Число атак в среднем значительно выросло не только в Австралии и США, но также в ЮАР и Египте.

Причем, как говорят исследователи, акулы стали появляться даже в тех водах, где их не наблюдали ранее.

Ученые говорят, что в некоторых регионах акулы наоборот – снизили активность. Например, в Папуа-Новой Гвинеи, на Фиджи, в Эквадоре и Мексике.

Как писала «Фраза», украинцы спасли туристов из пасти белой акулы на отдыхе в Египте.

Ранее дайверы показали кровожадное побоище акул за добычу.