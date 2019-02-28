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Названа причина крушения поезда в Каире

Названа причина крушения поезда в Каире

Причиной крушения и возгорания поезда в столице Египта Каире стала ссора между двумя машинистами. Как выяснили журналисты «Фразы», следствие установило, что машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу.

Издания Time уточняет, что ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта.

По словам генерального прокурора Египта Набиля Садека, машинист покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения.

Ранее «Фраза» сообщала, что железнодорожная катастрофа в Каире произошла 27 февраля. В результате аварии погибли, по меньшей мере, 25 человек, около 50 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, из-за чего количество жертв может возрасти.

Позже в сети появилось видео момента крушения поезда на железнодорожной станции Рамсис в Каире. 

Тэги: крушение, происшествие, мир, Каир, поезд

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