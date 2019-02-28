Синоптики рассказали украинцам о погоде в первые дни весны

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в первые дни весны. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидается тепло и солнце.

По прогнозам синоптиков, по стране преимущественно будет без осадков. Возможны лишь кратковременные дожди.

По Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до 4-7 градусов тепла, ночью будет до минус 4-6. На востоке и севере страны будет до плюс 2-3, а ночью прогнозируются морозы до 7-11 градусов.

В Киеве осадки возможны лишь в начале следующей недели. В ближайшие дни в столице будет сухо. Днем воздух прогреется до 3-5 тепла, а ночью будет до минус 4-7.

Как писала «Фраза», в Киеве был установлен уникальный температурный рекорд.